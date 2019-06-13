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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ

      Випуск новин за 14:00: Напад на оператора 24 каналу. Порушення під виборчого процесу

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 червня станом на 14:00 – у Харкові уже п'ятий день перебуває в реанімації оператор 24 каналу Вадим Макарюк. На нього напали минулого тижня, коли він знімав конфлікт між підприємцями на місцевому ринку. Національна поліція України зафіксувала 75 порушень виборчого процесу.

      Також у випуску:

      У дружини очільника СБУ Івана Баканова є російське громадянство.

      Попри домовленості про режим припинення вогню, російські найманці в рази збільшили кількість обстрілів.

      Німець у Берліні щотижня проводить акцію на підтримку українських політв'язнів.

      В Індії намагаються запобігти збиткам тропічного циклону "Ваю", який має сколихнути західні штати країни, майже 300 тисяч людей мають евакуювати.

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      Теги: Журналісти Парламентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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