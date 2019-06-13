Випуск новин за 14:00: Напад на оператора 24 каналу. Порушення під виборчого процесу
У випуску новин за 13 червня станом на 14:00 – у Харкові уже п'ятий день перебуває в реанімації оператор 24 каналу Вадим Макарюк. На нього напали минулого тижня, коли він знімав конфлікт між підприємцями на місцевому ринку. Національна поліція України зафіксувала 75 порушень виборчого процесу.
Також у випуску:
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Попри домовленості про режим припинення вогню, російські найманці в рази збільшили кількість обстрілів.
Німець у Берліні щотижня проводить акцію на підтримку українських політв'язнів.
В Індії намагаються запобігти збиткам тропічного циклону "Ваю", який має сколихнути західні штати країни, майже 300 тисяч людей мають евакуювати.
Джерело: 24 канал
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