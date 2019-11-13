Випуск новин за 14:00: Наймолодший володар диплому про вищу освіту. Полонений танкіст з України
У випуску новин за 12 листопада станом на 14:00 – наймолодшим в історії володарем диплома про вищу освіту стане хлопчик із Нідерландів. Лоранові Сімонсу всього дев'ять і через кілька місяців він уже закінчить Технічний університет Ейндховена. Майже 5 років у полоні бойовиків та три зірвані обміни – історія командира танку Богдана Пантюшенка.
Також у випуску:
Двоє військових підірвалося на невідомому вибуховому пристрої.
Біля Петрівського і Богданівки почали процес розмінування.
Масові заворушення у Гонконгу тривали цілу ніч.
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