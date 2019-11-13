Випуск новин за 14:00: Наймолодший володар диплому про вищу освіту. Полонений танкіст з України

У випуску новин за 12 листопада станом на 14:00 – наймолодшим в історії володарем диплома про вищу освіту стане хлопчик із Нідерландів. Лоранові Сімонсу всього дев'ять і через кілька місяців він уже закінчить Технічний університет Ейндховена. Майже 5 років у полоні бойовиків та три зірвані обміни – історія командира танку Богдана Пантюшенка.

Також у випуску: Двоє військових підірвалося на невідомому вибуховому пристрої. Біля Петрівського і Богданівки почали процес розмінування. Масові заворушення у Гонконгу тривали цілу ніч.