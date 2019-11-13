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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Випуск новин за 14:00: Наймолодший володар диплому про вищу освіту. Полонений танкіст з України

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 листопада станом на 14:00 – наймолодшим в історії володарем диплома про вищу освіту стане хлопчик із Нідерландів. Лоранові Сімонсу всього дев'ять і через кілька місяців він уже закінчить Технічний університет Ейндховена. Майже 5 років у полоні бойовиків та три зірвані обміни – історія командира танку Богдана Пантюшенка.

      Також у випуску:

      Двоє військових підірвалося на невідомому вибуховому пристрої. 

      Біля Петрівського і Богданівки почали процес розмінування.

      Масові заворушення у Гонконгу тривали цілу ніч.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ
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