Випуск новин за 14:00: Невдалий теракт у метро Харкова. Вирок політв'язню Грибу
У випуску новин за 22 березня станом на 14:00 – 15 тисяч доларів, за словами СБУ, російські спецслужби виплатили харків'янину, щоб той заклав вибухівку в Харківському метро. Та правоохоронці завчасно замінили вибухівку зі схованки на муляж і затримали зловмисника під час встановлення пристрою. Окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Павлові Грибу – 6 років тюрми.
Також у випуску:
Минулої доби бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ, один наш захисник загинув і ще двоє – поранені.
Євросоюз погодився відтермінувати вихід Великої Британії зі свого складу, про це повідомили лідери ЄС на саміті у Брюсселі.
На півночі Іраку потонув паром, щонайменше 93 людини загинули.
Джерело: 24 канал
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