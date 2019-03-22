Випуск новин за 14:00: Невдалий теракт у метро Харкова. Вирок політв'язню Грибу

У випуску новин за 22 березня станом на 14:00 – 15 тисяч доларів, за словами СБУ, російські спецслужби виплатили харків'янину, щоб той заклав вибухівку в Харківському метро. Та правоохоронці завчасно замінили вибухівку зі схованки на муляж і затримали зловмисника під час встановлення пристрою. Окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Павлові Грибу – 6 років тюрми.

Також у випуску: Минулої доби бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ, один наш захисник загинув і ще двоє – поранені. Євросоюз погодився відтермінувати вихід Великої Британії зі свого складу, про це повідомили лідери ЄС на саміті у Брюсселі. На півночі Іраку потонув паром, щонайменше 93 людини загинули.