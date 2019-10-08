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      Випуск новин за 14:00: Незаконне затримання поліцейськими. Витік хлориду заліза у Дніпрі

      Випуск новин 53 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 жовтня станом на 14:00 – під час патрулювання залізничного вокзалу поліцейські незаконно затримали двох чоловіків, доправили їх у відділок, де почали принижувати та бити кийком, аби ті зізнались у крадіжці золотого ланцюжка. Рятувальники заспокоїли жителів Дніпра, що місце, де напередодні з цистерни вилився хлорид заліза, не становить жодної небезпеки.

      Також у випуску:

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      17-річна дівчина, яку збила вантажівка на переході в Житомирі, перебуває в травматології дитячої лікарні.

      Синоптики попереджають про перші заморозки, проте лише вночі.

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      Теги: Новини Дніпра Поліція Випуск новин
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