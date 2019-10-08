Випуск новин за 14:00: Незаконне затримання поліцейськими. Витік хлориду заліза у Дніпрі

У випуску новин за 8 жовтня станом на 14:00 – під час патрулювання залізничного вокзалу поліцейські незаконно затримали двох чоловіків, доправили їх у відділок, де почали принижувати та бити кийком, аби ті зізнались у крадіжці золотого ланцюжка. Рятувальники заспокоїли жителів Дніпра, що місце, де напередодні з цистерни вилився хлорид заліза, не становить жодної небезпеки.

Також у випуску: У ДТП під Миколаєвом загинули двоє правоохоронців. 17-річна дівчина, яку збила вантажівка на переході в Житомирі, перебуває в травматології дитячої лікарні. Синоптики попереджають про перші заморозки, проте лише вночі. Лукашенко визнав, що на Донбасі триває конфлікт України та Росії.