Випуск новин за 14:00: Нові депутати вперше прийшли до Ради. Розмінування у Станиці Луганській

У випуску новин за 9 серпня станом на 14:00 – новообрані депутати сьогодні вперше прийшли до Ради. Щоправда, не у повному складі. А по кілька представників від кожної партії. Мають узгодити дату складання присяги. У Станиці Луганській завершився черговий етап розмінування. Сапери очистили від снарядів і мін 44 гектари сільськогосподарських земель та 16 гектарів доріг та лісосмуг.

Також у випуску: Бойовики продовжують ігнорувати режим припинення вогню. Екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва таки посадили у СІЗО. В окупованому Криму замайорів український прапор.

Джерело: 24 канал