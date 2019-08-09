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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 14:00: Нові депутати вперше прийшли до Ради. Розмінування у Станиці Луганській

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 серпня станом на 14:00 – новообрані депутати сьогодні вперше прийшли до Ради. Щоправда, не у повному складі. А по кілька представників від кожної партії. Мають узгодити дату складання присяги. У Станиці Луганській завершився черговий етап розмінування. Сапери очистили від снарядів і мін 44 гектари сільськогосподарських земель та 16 гектарів доріг та лісосмуг.

      Також у випуску:

      Бойовики продовжують ігнорувати режим припинення вогню.

      Екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва таки посадили у СІЗО.

      В окупованому Криму замайорів український прапор.

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      Теги: Верховна Рада Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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