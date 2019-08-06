Випуск новин за 14:00: Нові маршрути Ryanair в Україні. Протест водіїв на Львівщині
У випуску новин за 6 серпня станом на 14:00 – лоукостер Ryanair планує збільшити кількість маршрутів із України вдвічі: у листопаді їх буде вже 40. Окрім Києва і Львова, літати можна буде з Одеси і Харкова. На Львівщині близько 200 водіїв вантажівок перекрили міжнародну трасу Київ – Чоп. Вони протестують проти корупції в державній службі "Укртрансбезпека".
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Джерело: 24 канал
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