Випуск новин за 14:00: Нові ціни і виплати для українців. Гречка як версія отруєння Скрипалів
У випуску новин за 2 квітня станом на 14:00 – з початку квітня 2018 року стартує низка нововведень: дорожчими стануть подорожі залізницею, для промисловості зросте ціна на газ, українцям виплатять борги за зарплатами. Отруйна речовина "Новічок" могла бути у гречці – таке припущення висловили британські слідчі.
Також у випуску:
Через сильні пориви вітру без світля лишилися 192 населених пункти.
Через пожежу в Кемерові вже затримано 7 людей.
Суд постановив негайно поновити Сенкевича на посаді мера Миколаєва.
Джерело: 24 Канал
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