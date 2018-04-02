Випуск новин за 14:00: Нові ціни і виплати для українців. Гречка як версія отруєння Скрипалів

У випуску новин за 2 квітня станом на 14:00 – з початку квітня 2018 року стартує низка нововведень: дорожчими стануть подорожі залізницею, для промисловості зросте ціна на газ, українцям виплатять борги за зарплатами. Отруйна речовина "Новічок" могла бути у гречці – таке припущення висловили британські слідчі.

Також у випуску: Через сильні пориви вітру без світля лишилися 192 населених пункти. Через пожежу в Кемерові вже затримано 7 людей. Суд постановив негайно поновити Сенкевича на посаді мера Миколаєва.