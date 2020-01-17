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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      Випуск новин за 14:00: Новий голова закордонного комітету. Справа побиття харківського оператора

      Випуск новин 64 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 січня станом на 14:00 – парламент призначив нового голову Комітету зовнішньої політики. На місці Богдана Яременка тепер депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко. Суд у справі побиття харківського оператора 24 каналу Вадима Макарюка перенесли на 10 лютого. Він отримав інвалідність, а підсудні не визнають своєї вини.

      Також у випуску:

      У Львові правоохоронці впіймали таксиста, який разом зі спільником поцупив платіжний термінал. 

      Депутати розглянули відставку Міністерки розвитку громад і територій Альони Бабак. Комітет рекомендує призначити на її місце Дениса Шмигаля.

      Синоптики повідомляють про аномально теплий січень, пояснюють це змінами клімату. Востаннє десять градусів тепла в цьому місяці синоптики фіксували майже 50 років тому.

       

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      Теги: Новини політики Випуск новин Поліція Рішення суду
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