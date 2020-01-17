Випуск новин за 14:00: Новий голова закордонного комітету. Справа побиття харківського оператора

У випуску новин за 17 січня станом на 14:00 – парламент призначив нового голову Комітету зовнішньої політики. На місці Богдана Яременка тепер депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко. Суд у справі побиття харківського оператора 24 каналу Вадима Макарюка перенесли на 10 лютого. Він отримав інвалідність, а підсудні не визнають своєї вини.

Також у випуску: У Львові правоохоронці впіймали таксиста, який разом зі спільником поцупив платіжний термінал. Депутати розглянули відставку Міністерки розвитку громад і територій Альони Бабак. Комітет рекомендує призначити на її місце Дениса Шмигаля. Синоптики повідомляють про аномально теплий січень, пояснюють це змінами клімату. Востаннє десять градусів тепла в цьому місяці синоптики фіксували майже 50 років тому.