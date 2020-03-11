Випуск новин за 14:00: Новий очільник Київської ОДА. Прем'єра фільму "Толока"

У випуску новин за 11 березня станом на 14:00 – виконувачем обов'язків голови Київської обладміністрації став 41-річний Василь Володін. На широкий екран 12 березня виходить стрічка метра українського кіно Михайла Іллєнка "Толока".

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