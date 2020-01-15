Випуск новин за 14:00: Новий очільник НАЗК. Смертельна аварія на Львівщині
У випуску новин за 15 січня станом на 14:00 – у селі Тарасівка Львівської області рейсовий автобус збив пішохода. 32-річний чоловік загинув від отриманих травм. Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Національної агенції з питань запобігання корупції Олександра Новікова.
Також у випуску:
Внаслідок ДТП у Польщі загинуло четверо людей, серед них – двоє українців.
У мережі з'явилося нове відео ракетного удару по українському літаку в Ірані.
В Ірані заарештували чоловіка, який зняв на відео збиття "Боїнга" МАУ.
Україна може відправити до Іраку 20 військових на підтримку місії НАТО.
сьогодні
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі