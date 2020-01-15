19:21
15 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Танець Путіна з Бушем. Невиліковна Поклонська
      Вєсті Кремля
      21:59, 14 січня
      Вєсті.UA: "Квартал 95" атакують російські хакери. ОПЗЖ лякає українців
      Вєсті.UA
      19:49, 14 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 14:00: Новий очільник НАЗК. Смертельна аварія на Львівщині

      Випуск новин 63 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 січня станом на 14:00 – у селі Тарасівка Львівської області рейсовий автобус збив пішохода. 32-річний чоловік загинув від отриманих травм. Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Національної агенції з питань запобігання корупції Олександра Новікова.

      Також у випуску:

      Внаслідок ДТП у Польщі загинуло четверо людей, серед них – двоє українців. 

      У мережі з'явилося нове відео ракетного удару по українському літаку в Ірані.

      В Ірані заарештували чоловіка, який зняв на відео збиття "Боїнга" МАУ. 

      Україна може відправити до Іраку 20 військових на підтримку місії НАТО. 

       

      Коли в Україні випаде сніг: прогноз
      сьогодні
      12756
      Теги: Новини Львова НАЗК Жертви Випуск новин Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 На побегушках у Путина: почему Кремль отправил Медведева на скамейку запасных
      Олександр Баунов 169
      сьогодні , 17:00 Будущее наступит раньше: что задумал Путин
      СерпомПо 3467
      сьогодні , 15:16 Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      6330
      13 січня , 12:04 Стрімер із Тернополя виграв турнір з призовим фондом 1 000 000 гривень
      1030
      сьогодні , 16:30 Модні тренди 2020 року: що ми будемо носити і на що варто звернути увагу
      Юлія Турелик 1188
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук