Випуск новин за 14:00: Новий представник України у Мінську. Аварія у Запоріжжі
У випуску новин за 22 листопада станом на 14:00 – 23 листопада в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи. Україну там представлятиме колишній прем'єр та глава СБУ Євген Марчук. У Запоріжжі трамвай та маршрутка не розминулися на перехресті. Загалом у ДТП постраждало дев'ять осіб, проте сімох після надання медичної допомоги відпустили додому.
Також у випуску:
Тернополяни вийшли на пікети через підвищення цін на проїзд у громадському транспорті.
22 листопада Рада розглядатиме проект Державного бюджету на 2019 рік.
У Києві мітингують проти підвищення цін на проїзд.
З "Опозиційного блоку" у Раді вийшли троє депутатів.
Джерело: 24 канал
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