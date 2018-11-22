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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Випуск новин за 14:00: Новий представник України у Мінську. Аварія у Запоріжжі

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 листопада станом на 14:00 – 23 листопада в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи. Україну там представлятиме колишній прем'єр та глава СБУ Євген Марчук. У Запоріжжі трамвай та маршрутка не розминулися на перехресті. Загалом у ДТП постраждало дев'ять осіб, проте сімох після надання медичної допомоги відпустили додому.

      Також у випуску: 

      Тернополяни вийшли на пікети через підвищення цін на проїзд у громадському транспорті.

      22 листопада Рада розглядатиме проект Державного бюджету на 2019 рік.

      У Києві мітингують проти підвищення цін на проїзд.

      З "Опозиційного блоку" у Раді вийшли троє депутатів.

      Теги: Випуск новин Мінські домовленості Новини Запоріжжя Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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