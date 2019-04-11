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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 14:00: Новий президентський рейтинг. Дебати Зеленського з Порошенком

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 квітня станом на 14:00 – згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором: 71% виборців віддадуть свій голос за Володимира Зеленського, а 29% – за Петра Порошенка.

      Також у випуску:

      Президент Петро Порошенко доручив СБУ розібратись у доцільності участі Віктора Медведчука у Тристоронній контактній групі в Мінську.

      На передовій не припиняються обстріли, троє наших військових поранені.

      Народні депутати у Верховній Раді вже третій тиждень розглядають закон про мову.

      blog_ava
      Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати
      сьогодні
      109513
      Теги: Випуск новин Дебати Зеленського з Порошенком
      Джерело: 24 канал
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