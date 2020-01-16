Випуск новин за 14:00: Новий указ про призов на службу. Невідомий коронавірус в Японії

У випуску новин за 16 січня станом на 14:00 – Володимир Зеленський підписав указ про строкову службу в 2020 році. Згідно з ним, призиватимуть хлопців віком з 18 до 27 років. Невідомий вірус пневмонії, який спалахнув у китайському місті Ухань ще в грудні 2019 року, вже зафіксували в Японії.

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