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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Випуск новин за 14:00: Новий указ про призов на службу. Невідомий коронавірус в Японії

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 січня станом на 14:00 – Володимир Зеленський підписав указ про строкову службу в 2020 році. Згідно з ним, призиватимуть хлопців віком з 18 до 27 років. Невідомий вірус пневмонії, який спалахнув у китайському місті Ухань ще в грудні 2019 року, вже зафіксували в Японії.

      Також у випуску:

      Сьогодні вперше у 2020 році в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

      16 січня в Україні, з ініціативи самих "кіборгів", відзначають день пам'яті полеглих захисників Донецького аеропорту. 

      Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. 

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Японія Збройні сили України
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