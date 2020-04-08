16:58
8 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 14:00: Новий випадок коронавірусу в ЗСУ. Єрмак молодший був в РНБО

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 квітня станом на 14:00 – у ЗСУ підтвердили ще один випадок коронавірусу. COVID-19 діагностували у військовослужбовця Київського гарнізону, який перебував на самоізоляції, адже раніше контактував із хворим. Денис Єрмак раніше працював в РНБО. Був позаштатним радником заступника секретаря. На цю посаду його призначив ще Олександр Турчинов у 2015 році.

      Також у випуску:

      Карантин найближчим часом не скасують, навпаки – можуть продовжити до початку травня.

      до Італії прибув літак з гуманітарною допомогою від України.

      13 років в'язниці за держзраду – такий вирок виніс Шевченківський суд полковнику Іванові Без'язикову за співпрацю з бойовиками.

      Теги: Коронавірус в Україні Збройні сили України Скандал між Єрмаком і Леросом Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      6 квітня , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 13:35 Пенсійний фонд чи безробітні: куди державі треба вкладати гроші
      Тимофій Милованов