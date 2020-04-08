Випуск новин за 14:00: Новий випадок коронавірусу в ЗСУ. Єрмак молодший був в РНБО

У випуску новин за 8 квітня станом на 14:00 – у ЗСУ підтвердили ще один випадок коронавірусу. COVID-19 діагностували у військовослужбовця Київського гарнізону, який перебував на самоізоляції, адже раніше контактував із хворим. Денис Єрмак раніше працював в РНБО. Був позаштатним радником заступника секретаря. На цю посаду його призначив ще Олександр Турчинов у 2015 році.

Також у випуску: Карантин найближчим часом не скасують, навпаки – можуть продовжити до початку травня. до Італії прибув літак з гуманітарною допомогою від України. 13 років в'язниці за держзраду – такий вирок виніс Шевченківський суд полковнику Іванові Без'язикову за співпрацю з бойовиками.