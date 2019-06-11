Випуск новин за 14:00: Обробка парків від кліщів. Порушення морського права Росією

У випуску новин за 11 червня станом на 14:00 – аби зменшити кількість небезпечних укусів, у Львові почали хімічну обробку парків. Упродовж тижня оброблятимуть усі парки міста. Міжнародний трибунал у Гаазі розпочав слухання у справі про порушення морського права Росією. Експерти української сторони надали суддям міжнародного трибуналу докази, що Росія порушує міжнародні норми.

Також у випуску: Угорщина витрачає мільйони на підтримку своєї діаспори на Закарпатті. Жахлива трагедія в Одеській психіатричній лікарні, де в одному з корпусів сталася масштабна пожежа. Рух "Чесно" назвав доброчесних та недоброчесних депутатів.

Джерело: 24 канал