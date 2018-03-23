Випуск новин за 14:00: Обшуки в мерії Харкова. Савченко оголосила голодування
У випуску новин за 23 березня станом на 14:00 – через підозри у розкраданні бюджету у Харківській мерії обшуки. Оперативники шукають документи та інші дані, пов’язані з проведенням реконструкції спортивних об’єктів. Надія Савченко під час виступу у Шевченківському райсуді Києва, де обирається їй запобіжний захід, оголосила початок голодування.
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Джерело: 24 Канал
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