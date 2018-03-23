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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Випуск новин за 14:00: Обшуки в мерії Харкова. Савченко оголосила голодування

Випуск новин 97 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 березня станом на 14:00 – через підозри у розкраданні бюджету у Харківській мерії обшуки. Оперативники шукають документи та інші дані, пов’язані з проведенням реконструкції спортивних об’єктів. Надія Савченко під час виступу у Шевченківському райсуді Києва, де обирається їй запобіжний захід, оголосила початок голодування.

Також у випуску:

Екс-модель розповіла про стосунки з Трампом.

У США обвалився фондовий ринок.

Стрілянина на півдні Франції – є поранені.

Теги: Надія Савченко Затримання Савченко Новини США Дональд Трамп Випуск новин Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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