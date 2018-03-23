Випуск новин за 14:00: Обшуки в мерії Харкова. Савченко оголосила голодування

У випуску новин за 23 березня станом на 14:00 – через підозри у розкраданні бюджету у Харківській мерії обшуки. Оперативники шукають документи та інші дані, пов’язані з проведенням реконструкції спортивних об’єктів. Надія Савченко під час виступу у Шевченківському райсуді Києва, де обирається їй запобіжний захід, оголосила початок голодування.

Також у випуску: Екс-модель розповіла про стосунки з Трампом. У США обвалився фондовий ринок. Стрілянина на півдні Франції – є поранені.