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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Випуск новин за 14:00: Обстріл у Торецьку. Засідання ВР щодо Антикорупційного суду

Випуск новин 30 Читать новость на русском

У випуску новин за 21 травня станом на 14:00 – російські бойовики обстріляли дитячий Центр психологічної реабілітації в Торецьку на Донеччині, у якому на той час перебувало 28 дітей. Почати розгляд закону про Антикорупційний суд депутати мають вже завтра, 22 травня. Представників Венеціанської комісії та МВФ залучають, аби приготувати законопроект до другого читання.

Також у випуску:

У Миколаєві через розпорошення невідомої речовини зі школи евакуювали 400 дітей.

Представники ФСБ знову проводять обшуки у кримських татар в Бахчисараї.

Російському олігарху Романові Абрамовичу не видають нову британську візу.

Теги: Діти Антикорупційний суд Війна на Донбасі Верховна Рада Випуск новин Законопроект
Джерело: 24 Канал
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