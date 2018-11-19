Випуск новин за 14:00: Останнє слово Януковича. Парламентська асамблея НАТО

У випуску новин за 19 листопада станом на 14:00 – Віктор Янукович так і не сказав останнє слово перед вироком. На відеозв'язок з судом, він не вийшов через нібито тяжку травму хребта і коліна, яку отримав напередодні під час гри в теніс. На Парламентській асамблеї НАТО увага прикута на протистояння агресії Росії.

Також у випуску: У Києві відбувся вуличний страйк через холодні батареї. Об'єднавчий Собор українських церков відбудеться у грудні. Про це повідомили в секретаріаті Вселенського патріархату. Україну сьогодні знову засипле снігом, про це попереджають у Державній службі з надзвичайних ситуацій.