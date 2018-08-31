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Випуск новин за 14:00: Отруєння дітей на Буковині. Мемуари Олланда

Випуск новин 35 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 серпня станом на 14:00 – 14 юних спортсменів віком від 5 до 12 років отруїлися у оздоровчому комплексі міста Вижниця, стан потерпілих задовільний. Колишній президент Франції у своїх мемуарах розповів, як відбувались переговори у Мінську, які оцінив доволі скептично.

Також у випуску:

Попри домовленість припинити обстріли, проросійські бойовики минулої доби 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, хоча інтенсивність обстрілів значно зменшилась.

У Дніпрі молоді хлопець та дівчина стрибнули з вікна апартаментів ТРЦ, навколо тіл знайшли розсипані пелюстки троянд.

На оборонному у приміщенні утилізації мін заводу імені Свердлова у Нижньому Новгороді, Росія, внаслідок вибуху загинуло троє людей, стільки ж перебувають під завалами.

Теги: Франсуа Олланд Мінські домовленості Діти і неповнолітні Випуск новин Новини Чернівців
Джерело: 24 канал
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