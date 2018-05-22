Випуск новин за 14:00: Отруєння школярів у Харкові. Війська Асада звільнили Дамаск

У випуску новин за 22 травня станом на 14:00 – у харківській школі №3 три десятки дітей отруїлися перцевим газом, п'ятнадцятеро – госпіталізували. Війська Башара Асада, якого підтримує Росія, повністю звільнили Дамаск від ісламістів.

Також у випуску: У Туреччині засудили 104 колишніх військовослужбовців за спробу державного перевороту у 2016 році. В Україні стартувало ЗНО. У другій половині дня депутати візьмуться за Антикорупційний суд.