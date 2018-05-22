Випуск новин за 14:00: Отруєння школярів у Харкові. Війська Асада звільнили Дамаск
У випуску новин за 22 травня станом на 14:00 – у харківській школі №3 три десятки дітей отруїлися перцевим газом, п'ятнадцятеро – госпіталізували. Війська Башара Асада, якого підтримує Росія, повністю звільнили Дамаск від ісламістів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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