Випуск новин за 14:00: Переговори Трампа і Путіна. Відродження українського кіно
У випуску новин за 16 липня станом на 14:00 – у президентському палаці в Гельсінкі триває зустріч "за зачиненими дверима" президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна, 1500 видань очікують на прес-конференцію. Дев'ятий міжнародний кінофестиваль триває у Одесі, у програмі 39 українських фільмів.
Також у випуску:
Бойовики обстріляли автомобіль українських прикордонників, які прямували до КПП поблизу Майорського.
Два місяці у СІЗО – такий запобіжний захід обрав суд для звинувачуваного у смертельній ДТП Віктора Олефіра.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
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