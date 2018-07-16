Випуск новин за 14:00: Переговори Трампа і Путіна. Відродження українського кіно

У випуску новин за 16 липня станом на 14:00 – у президентському палаці в Гельсінкі триває зустріч "за зачиненими дверима" президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна, 1500 видань очікують на прес-конференцію. Дев'ятий міжнародний кінофестиваль триває у Одесі, у програмі 39 українських фільмів.

Також у випуску: Бойовики обстріляли автомобіль українських прикордонників, які прямували до КПП поблизу Майорського. Два місяці у СІЗО – такий запобіжний захід обрав суд для звинувачуваного у смертельній ДТП Віктора Олефіра. Ситуація на фронті.