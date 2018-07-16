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Випуск новин за 14:00: Переговори Трампа і Путіна. Відродження українського кіно

Випуск новин 86 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 липня станом на 14:00 – у президентському палаці в Гельсінкі триває зустріч "за зачиненими дверима" президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна, 1500 видань очікують на прес-конференцію. Дев'ятий міжнародний кінофестиваль триває у Одесі, у програмі 39 українських фільмів.

Також у випуску:

Бойовики обстріляли автомобіль українських прикордонників, які прямували до КПП поблизу Майорського.

Два місяці у СІЗО – такий запобіжний захід обрав суд для звинувачуваного у смертельній ДТП Віктора Олефіра.

Ситуація на фронті.

Теги: Випуск новин Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Кіно Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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