Випуск новин за 14:00: Перенесення українських дільниць з Росії. Явка виборців

У випуску новин за 31 березня станом на 14:00 – українці не голосують у Росії. Чотири виборчі дільниці звідти задля безпеки перенесли у сусідні країни – Фінляндію, Грузію і Казахстан. У ЦВК оприлюднила дані скільки осіб проголосувало. Явка виборців зі 175 виборчих округів станом на 11 годину становила 16,5%.

Також у випуску: Перші порушення на виборах президента України. Українці активно голосують за кордоном. Голосування у Качанівській виправній колонії.

Джерело: 24 канал