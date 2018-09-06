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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 14:00: Петиція на підтримку Сенцова. Військові навчання на Львівщині

Випуск новин 48 Читать новость на русском

У випуску новин за 6 вересня станом на 14:00 – все-таки зібрала заповітні 100 тисяч голосів і навіть більше петиція на підтримку Олега Сенцова на сайті Білого дому. На Львівщині тренуються військові з 14-ти країн світу. Сьогодні стартувала активна фаза наймасштабніших інтернаціональних навчань Rapid Trident.

Також у випуску:

Хасиди з усього світу їдуть до Умані на святкування іудейського Нового року.

До Адміністрації Путіна приходять по черзі жінки із плакатами "обмін всіх на всіх" та "Олег Сенцов – 116!" як нагадування, скільки голодує режисер.

Вертоліт, що розбився в Києві, належить компанії "Миронівський хлібопродукт", власником якого є Юрій Косюк.

Теги: Випуск новин Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини Львова Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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