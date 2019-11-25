Випуск новин за 14:00: Підірвали авто у Харкові. Протести в Ірані

У випуску новин за 25 листопада станом на 14:00 – тим часом у Харкові поліція оголосила план перехоплення – шукають зловмисників, які підірвали автівку адвоката. Десятки тисяч людей виходять на вулиці в Ірані, протестуючи з приводу підвищення ціни на бензин. І вже більше ста людей загинули.

Також у випуску: На півночі Італії через негоду обвалився віадук. Споруду зруйнували зсуви ґрунту, через які утворилася прірва завдовжки 30 метрів. Судно, що зазнало катастрофи біля узбережжя Одеси, досі – у морі. І опинилося під прицілом об'єктивів. На акцію протесту під Національне агентство з питань держслужби вийшли представники кіноіндустрії. Митці обурені результатом конкурсу на посаду голови Держагентства з питань кіно.