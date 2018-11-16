Випуск новин за 14:00: Підозра Продану. Пожежа у Харкові

У випуску новин за 16 листопада станом на 14:00 – колишньому голові Державної фіскальної служби України Мирославу Продану оголосили підозру в незаконному збагаченні. Зранку у Харкові спалахнула лісопильня, площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів.

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У місті Сміла, що на Черкащині, після тривалих мітингів та акцій протесту, нарешті повернули тепло.

У Празі понад 1000 людей вийшли на протест з вимогою відправити прем'єр-міністра Чехії у відставку.

На Сході України проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, двоє українських захисників зазнали поранення.