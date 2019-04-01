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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Випуск новин за 14:00: Підрахунок голосів "Опори". День сміху в Одесі

      Випуск новин 191

      У випуску новин за 1 квітня станом на 14:00 – незалежні спостерігачі громадянської мережі "Опора" проводили паралельний підрахунок голосів на українських виборах. Результати активістів майже не відрізняються від даних екзит-полів. В Одесі стартував традиційний фестиваль гумору та сатири "Гуморина". Цьогоріч він присвячений сторіччю Одеської кіностудії.

      Також у випуску:

      Вибори-2019: як минув день у штабі Юлії Тимошенко.

      Настрої українців на наступний день після виборів: опитування.

      Як в Україні реагували на результати виборів у соцмережах.

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Випуск новин Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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