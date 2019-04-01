Випуск новин за 14:00: Підрахунок голосів "Опори". День сміху в Одесі

У випуску новин за 1 квітня станом на 14:00 – незалежні спостерігачі громадянської мережі "Опора" проводили паралельний підрахунок голосів на українських виборах. Результати активістів майже не відрізняються від даних екзит-полів. В Одесі стартував традиційний фестиваль гумору та сатири "Гуморина". Цьогоріч він присвячений сторіччю Одеської кіностудії.

Також у випуску: Вибори-2019: як минув день у штабі Юлії Тимошенко. Настрої українців на наступний день після виборів: опитування. Як в Україні реагували на результати виборів у соцмережах.

Джерело: 24 канал