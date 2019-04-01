Випуск новин за 14:00: Підрахунок голосів "Опори". День сміху в Одесі
У випуску новин за 1 квітня станом на 14:00 – незалежні спостерігачі громадянської мережі "Опора" проводили паралельний підрахунок голосів на українських виборах. Результати активістів майже не відрізняються від даних екзит-полів. В Одесі стартував традиційний фестиваль гумору та сатири "Гуморина". Цьогоріч він присвячений сторіччю Одеської кіностудії.
Також у випуску:
Вибори-2019: як минув день у штабі Юлії Тимошенко.
Настрої українців на наступний день після виборів: опитування.
Як в Україні реагували на результати виборів у соцмережах.
Джерело: 24 канал
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