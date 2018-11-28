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      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 14:00: Початок роботи ДБР. Реакція світу на конфлікт в Азовському морі

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 листопада станом на 14:00 – Державне бюро розслідувань офіційно запрацювало. Там вже зачитали присягу та відкрили два кримінальні провадження. Зазначимо, що ДБР це такий собі аналог американського ФБР. Росія вважає свої дії в Азовському морі законними, натомість агресію і захоплення українських моряків засудили у всьому демократичному світі.

      Також у випуску:

      28 листопада запобіжний захід мають обрати 19-річному командиру буксиру Олегу Мельничуку.

      Мер Львова Андрій Садовий упевнений: введення воєнного стану – це політичний хід Порошенка перед виборами.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Державне бюро розслідувань Новини Києва Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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