Випуск новин за 14:00: Початок роботи ДБР. Реакція світу на конфлікт в Азовському морі

У випуску новин за 28 листопада станом на 14:00 – Державне бюро розслідувань офіційно запрацювало. Там вже зачитали присягу та відкрили два кримінальні провадження. Зазначимо, що ДБР це такий собі аналог американського ФБР. Росія вважає свої дії в Азовському морі законними, натомість агресію і захоплення українських моряків засудили у всьому демократичному світі.

Також у випуску: 28 листопада запобіжний захід мають обрати 19-річному командиру буксиру Олегу Мельничуку. Мер Львова Андрій Садовий упевнений: введення воєнного стану – це політичний хід Порошенка перед виборами.