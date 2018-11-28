Випуск новин за 14:00: Початок роботи ДБР. Реакція світу на конфлікт в Азовському морі
У випуску новин за 28 листопада станом на 14:00 – Державне бюро розслідувань офіційно запрацювало. Там вже зачитали присягу та відкрили два кримінальні провадження. Зазначимо, що ДБР це такий собі аналог американського ФБР. Росія вважає свої дії в Азовському морі законними, натомість агресію і захоплення українських моряків засудили у всьому демократичному світі.
Також у випуску:
28 листопада запобіжний захід мають обрати 19-річному командиру буксиру Олегу Мельничуку.
Мер Львова Андрій Садовий упевнений: введення воєнного стану – це політичний хід Порошенка перед виборами.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі