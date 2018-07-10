Випуск новин за 14:00: Подробиці отруєння дітей на Київщині. Порятунок дітей у Таїланді
У випуску новин за 10 липня станом на 14:00 – у таборі на Київщині, де отруїлися діти, виявили стафілокок та кишкову паличку. У Таїланді розпочався третій етап евакуації дітей, які перебувають у печері вже два тижні.
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Джерело: 24 канал
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