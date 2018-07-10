Випуск новин за 14:00: Подробиці отруєння дітей на Київщині. Порятунок дітей у Таїланді

У випуску новин за 10 липня станом на 14:00 – у таборі на Київщині, де отруїлися діти, виявили стафілокок та кишкову паличку. У Таїланді розпочався третій етап евакуації дітей, які перебувають у печері вже два тижні.

Також у випуску: У мережі з'явилося ще одне відео, де хорват Віда вигукує "Слава Україні". Сьогодні борця за незалежність України Левка Лук'яненка поховають на Байковому кладовищі. У парламенті депутати продовжують обговорення щодо збільшення кількості членів ЦВК.