Випуск новин за 14:00: Погіршення стану здоров'я Сенцова. Стрілянина біля КПІ
У випуску новин за 10 грудня станом на 14:00 – тривале голодування українського режисера Олега Сенцова дається взнаки, у нього виявили органічне ураження серця, печінки і нирок. Зараз Олег перебуває в тюремній лікарні. Вночі неподалік Київського політехнічного інституту відбулась стрілянина. Конфлікт стався між хлопцями-студентами з КПІ та ще кількома чоловіками.
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Джерело: 24 канал
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