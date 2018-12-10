Випуск новин за 14:00: Погіршення стану здоров'я Сенцова. Стрілянина біля КПІ

У випуску новин за 10 грудня станом на 14:00 – тривале голодування українського режисера Олега Сенцова дається взнаки, у нього виявили органічне ураження серця, печінки і нирок. Зараз Олег перебуває в тюремній лікарні. Вночі неподалік Київського політехнічного інституту відбулась стрілянина. Конфлікт стався між хлопцями-студентами з КПІ та ще кількома чоловіками.

Також у випуску: У МЗС Франції заявили про можливе втручання Кремля у ситуацію з "жовтими жилетами". Як обрати ялинку та дізнатись, чи її не зрізали браконьєри. Глави МЗС країн ЄС обговорять санкції проти Росії