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      Випуск новин за 14:00: Погіршення стану здоров'я Сенцова. Стрілянина біля КПІ

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 грудня станом на 14:00 – тривале голодування українського режисера Олега Сенцова дається взнаки, у нього виявили органічне ураження серця, печінки і нирок. Зараз Олег перебуває в тюремній лікарні. Вночі неподалік Київського політехнічного інституту відбулась стрілянина. Конфлікт стався між хлопцями-студентами з КПІ та ще кількома чоловіками.

      Також у випуску:

      У МЗС Франції заявили про можливе втручання Кремля у ситуацію з "жовтими жилетами".

      Як обрати ялинку та дізнатись, чи її не зрізали браконьєри.

      Глави МЗС країн ЄС обговорять санкції проти Росії

      Теги: Українці в полоні РФ Новини Києва Олег Сенцов Випуск новин Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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