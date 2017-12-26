Випуск новин за 14:00: Пограбування магазину на Хрещатику. Пожежа в житловому будинку у Львові
Випуск новин 14:30, сьогодні 93 Читать новость на русском
У випуску новин за 26 грудня станом на 14:00 – зухвале пограбування у самому центрі Києва. На Хрещатику з магазину винесли 40 шуб. Пожежа в житловому будинку у Львові. Вогнеборцям довелося терміново евакуювати 150 людей.
Також у випуску:
В окупованому Сімферополі російські силовики провели обшуки у двох будинках кримських татар.
Водій автобуса, який в'їхав у людей у Москві у тяжкому стані. У нього крововилив у мозок, тому допитувати чоловіка поки не можна.
Масштабна спецоперація у Туреччині. Там затримали 12 бойовиків ІДІЛ, які готували теракти на новорічні свята.
Джерело: 24 Канал
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