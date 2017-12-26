16:24
26 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Випуск новин за 14:00: Пограбування магазину на Хрещатику. Пожежа в житловому будинку у Львові

Випуск новин 14:30, сьогодні 93 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 грудня станом на 14:00 – зухвале пограбування у самому центрі Києва. На Хрещатику з магазину винесли 40 шуб. Пожежа в житловому будинку у Львові. Вогнеборцям довелося терміново евакуювати 150 людей.

Також у випуску:

В окупованому Сімферополі російські силовики провели обшуки у двох будинках кримських татар.

Водій автобуса, який в'їхав у людей у Москві у тяжкому стані. У нього крововилив у мозок, тому допитувати чоловіка поки не можна.

Масштабна спецоперація у Туреччині. Там затримали 12 бойовиків ІДІЛ, які готували теракти на новорічні свята.

Теги: Новини Києва Новини Львова Пожежа Випуск новин Москва
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
сьогодні, 16:01 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 1066
Обмен пленными: вы выиграете этот бой, но войну – проиграете
сьогодні, 15:01 Обмен пленными: вы выиграете этот бой, но войну – проиграете
Семен Кабакаєв 4691
Перемога року: Почекун, який надихає
сьогодні, 14:01 Перемога року: Почекун, який надихає
Євгенія Мазур 315
Зачем Ростовцева пытаются легализовать в оккупированной части Донбасса?
сьогодні, 13:59 Зачем Ростовцева пытаются легализовать в оккупированной части Донбасса?
143
сьогодні, 13:07 "Байстрюки": хто наш татко, чувак?
Юлія Ліпенцева 661
Настав час надати Україні летальну зброю, – сенатор США
 14 листопада , 09:11
Севастополь зараз розділений на два табори, – кримчанка
 13 липня , 19:26
Суд визнав винним Саакашвілі в незаконному перетині кордону України
 22 вересня , 22:14
Випуск новин за 20:00: Порошенко і Макрон. Напад на офіс "Батьківщини"
26 червня , 21:21
Випуск новин за 12:00: Гужва вільний. Відставка Аграмунта
27 червня , 13:46
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень
 9 вересня , 22:26
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук