Випуск новин за 14:00: Покарання за педофілію. Самогубець у Львові

У випуску новин за 14 березня станом на 14:00 – у середу, 14 березня, Верховна Рада схвалила в другому читанні і в цілому законопроект № 2016 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації. У Львові на залізничній колії знайшли тіло розрізаного навпіл чоловіка, ймовірно, він скоїв самогубство.

Також у випуску: Порошенко підняв з землі шапку солдата почесної варти. В Україні відзначають День добровольця. Велика Британія скликає екстрену нараду Радбезу ООН. Ангела Меркель вчетверте стала канцлером Німеччини.