Випуск новин за 14:00: Покарання за педофілію. Самогубець у Львові
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У випуску новин за 14 березня станом на 14:00 – у середу, 14 березня, Верховна Рада схвалила в другому читанні і в цілому законопроект № 2016 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації. У Львові на залізничній колії знайшли тіло розрізаного навпіл чоловіка, ймовірно, він скоїв самогубство.
Також у випуску:
Порошенко підняв з землі шапку солдата почесної варти.
В Україні відзначають День добровольця.
Велика Британія скликає екстрену нараду Радбезу ООН.
Ангела Меркель вчетверте стала канцлером Німеччини.
Джерело: 24 Канал
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