Випуск новин за 14:00: Помер Кобзон. Акція під посольством РФ
У випуску новин за 30 серпня станом на 14:00 – помер головний голос Радянського Союзу, а також великий друг так званої Новоросії і депутат Держдуми Росії Йосип Кобзон, якому було 80 років. Наприкінці липня Кобзон потрапив до лікарні у важкому стані, а потім впав у кому. Під посольством РФ активісти вимагають знайти зниклих на окупованому півострові кримчан.
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Джерело: 24 канал
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