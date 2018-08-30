Випуск новин за 14:00: Помер Кобзон. Акція під посольством РФ

У випуску новин за 30 серпня станом на 14:00 – помер головний голос Радянського Союзу, а також великий друг так званої Новоросії і депутат Держдуми Росії Йосип Кобзон, якому було 80 років. Наприкінці липня Кобзон потрапив до лікарні у важкому стані, а потім впав у кому. Під посольством РФ активісти вимагають знайти зниклих на окупованому півострові кримчан.

Також у випуску: У Києві поліція затримала чоловіка, який зачинився у квартирі з чотирма дітьми та погрожував зброєю. Америка прощається з Джоном Маккейном, перша жалобна церемонія закінчилася в Арізоні. Wizz air запускає 5 нових маршрутів з України: квитки від 759 гривень.