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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 14:00: Помер Кобзон. Акція під посольством РФ

Випуск новин 4 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 серпня станом на 14:00 – помер головний голос Радянського Союзу, а також великий друг так званої Новоросії і депутат Держдуми Росії Йосип Кобзон, якому було 80 років. Наприкінці липня Кобзон потрапив до лікарні у важкому стані, а потім впав у кому. Під посольством РФ активісти вимагають знайти зниклих на окупованому півострові кримчан.

Також у випуску:

У Києві поліція затримала чоловіка, який зачинився у квартирі з чотирма дітьми та погрожував зброєю.

Америка прощається з Джоном Маккейном, перша жалобна церемонія закінчилася в Арізоні.

Wizz air запускає 5 нових маршрутів з України: квитки від 759 гривень.

Теги: Втрати Новини Росії Випуск новин Новини Києва
Джерело: 24 канал
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