Випуск новин за 14:00: Поновлення роботи КПП "Гнутове". Приїзд Князєва на НСК "Олімпійський"

У випуску новин за 9 квітня станом на 14:00 – контрольно-пропускний пункт "Гнутове" відновив свою роботу, від 7 ранку прикордонники почали пропускати громадян та транспорт через лінію розмежування. До НСК "Олімпійського" приїхали правоохоронці та голова НПУ Сергій Князєв, аби спланувати охорону стадіону під час дебатів.

Також у випуску: У Маріуполі поліцейські врятували 16-річну дівчинку від самогубства. ВВС виплатить компенсацію Президенту України Петру Порошенкові 50 тисяч фунтів стерлінгів за подання неправдивої інформації щодо нього. Уже 30 тисяч – уповноважена з прав людини Людмила Денісова почала збирати кошти на квитки для родичів полонених моряків.

Джерело: 24 канал