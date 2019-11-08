Випуск новин за 14:00: Потяги з РФ до окупованого Криму. Конкурс на голову НАЗК

У випуску новин за 8 листопада станом на 14:00 – у Росії почали продавати проїзні документи до Криму. Курсуватимуть потяги на півострів через Керченський міст. Уряд розшукує людину, яка буде виявляти потенційних корупціонерів у владі. З дня на день оголосять конкурс на голову Національного агентства із запобігання корупції.

Також у випуску: Традиційно напередодні Дня української писемності та мови українці написали радіодиктант національної єдності. Сигнальну ракету так і не запустили: розведення сил на ділянці Богданівка – Петрівське перенесли на 9 листопада. Боротьба за транзит газу територією України до Європи: сьогодні у Брюсселі має відбутися черговий раунд перемовин Україною, ЄС та Росією. У Дніпрі відбувся протест проти розведення військ та запровадження формули Штайнмаєра.