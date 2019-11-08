Випуск новин за 14:00: Потяги з РФ до окупованого Криму. Конкурс на голову НАЗК
У випуску новин за 8 листопада станом на 14:00 – у Росії почали продавати проїзні документи до Криму. Курсуватимуть потяги на півострів через Керченський міст. Уряд розшукує людину, яка буде виявляти потенційних корупціонерів у владі. З дня на день оголосять конкурс на голову Національного агентства із запобігання корупції.
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