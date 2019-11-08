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      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      Випуск новин за 14:00: Потяги з РФ до окупованого Криму. Конкурс на голову НАЗК

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 листопада станом на 14:00 – у Росії почали продавати проїзні документи до Криму. Курсуватимуть потяги на півострів через Керченський міст. Уряд розшукує людину, яка буде виявляти потенційних корупціонерів у владі. З дня на день оголосять конкурс на голову Національного агентства із запобігання корупції.

      Також у випуску: 

      Традиційно напередодні Дня української писемності та мови українці написали радіодиктант національної єдності.

      Сигнальну ракету так і не запустили: розведення сил на ділянці Богданівка – Петрівське перенесли на 9 листопада.

      Боротьба за транзит газу територією України до Європи: сьогодні у Брюсселі має відбутися черговий раунд перемовин Україною, ЄС та Росією.

      У Дніпрі відбувся протест проти розведення військ та запровадження формули Штайнмаєра.

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      Теги: Випуск новин Анексія Криму Україна – Росія НАЗК Залізниця
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