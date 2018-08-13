Випуск новин за 14:00: Повернення скандальної лікарки. Інцидент в Іспанії під час фестивалю

У випуску новин за 13 серпня станом на 14:00 – скандальну лікарку з Інституту раку, яка відмовилася лікувати хворого АТОвця, повернули на роботу. Ганну Губареву призначили відповідальною за один з найприбутковіших напрямів – клінічні випробування в Інституті раку. У місті Віго в Іспанії під час музичного фестивалю O Marisquino під відвідувачами провалилася конструкція, понад 300 осіб постраждало.

Також у випуску: Розкопки на Поштовій продовжать інші археологи. У Румунії третій день тривають антиурядові протести. На Дніпропетровщині місцевий житель випадково виявив сховок зброї та вибухівки.