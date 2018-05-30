Випуск новин за 14:00: Пожежа у дніпровській лікарні. Держдеп підтримав Сенцова
У випуску новин за 30 травня станом на 14:00 – у Дніпрі горіла лікарня імені Мечникова, одна людина опинилась у реанімації. Держдеп США підтримав вимогу Олега Сенцова щодо звільнення всіх українських заручників.
Також у випуску:
Нові деталі вбивства Аркадія Бабченка.
Голова МЗС Павло Клімкін заявив, що політичні вбивства – одна з головних тактик Росії щодо України.
Неймовірні факти про російсько-українську війну.
Переговори тристоронньої контактної групи відбудуться сьогодні у Мінську.
Джерело: 24 канал
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