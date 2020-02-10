Випуск новин за 14:00: Пожежа у львівському гуртожитку. Відповідь МЗС України на заяву Лаврова
У випуску новин за 10 лютого станом на 14:00 – у ніч з 9 на 10 лютого в гуртожитку Львівської академії ветеринарної медицини сталася пожежа. Студента, який отруївся чадним газом, доправили в лікарню. Наразі його стан – задовільний. Україна не буде призначати свого посла в Росію. Про це заявили в МЗС України у відповідь на заяву міністра закордонних справ РФ Сєргія Лаврова.
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