15:17
10 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, 8 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, 8 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОСКАР 2020 КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Випуск новин за 14:00: Пожежа у львівському гуртожитку. Відповідь МЗС України на заяву Лаврова

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 лютого станом на 14:00 – у ніч з 9 на 10 лютого в гуртожитку Львівської академії ветеринарної медицини сталася пожежа. Студента, який отруївся чадним газом, доправили в лікарню. Наразі його стан – задовільний. Україна не буде призначати свого посла в Росію. Про це заявили в МЗС України у відповідь на заяву міністра закордонних справ РФ Сєргія Лаврова.

      Також у випуску:

      Понад 40 українців мають евакуювати з Уханю додому 11-12 лютого.

      Кількість загиблих від коронавірусу збільшилася. Лише за добу в китайській провінції Хубей, звідки і почалася епідемія, загинуло ще 97 людей.

      У Львові побили п'яного пасажира літака, який конфліктував та затримував рейс.

      Надзвичайники оголосили штормове попередження в Україні.

      Україна на порозі економічної кризи і ми всі помремо? Що відбувається насправді
      сьогодні
      48536
      Теги: Україна – Росія Пожежа Сергій Лавров МЗС України Випуск новин Новини Львова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:10 Війна між Україною та Росією: які цілі насправді переслідує Кремль
      Павло Казарін 63
      сьогодні , 15:04 Оскар-2020: усі головні нагороди отримали вегетаріанці
      Анастасія Манюхіна 97
      сьогодні , 11:07 Треба забути про підхід "справжні музиканти" і "попса" — інтерв’ю з Сашею Кольцовою
      486
      7 лютого , 17:54 Коронавірус у Китаї: наречені з Сінгапуру провели власне весілля по відеотрансляції
      Марія Бондар 2542
      сьогодні , 14:00 Україна на порозі економічної кризи і ми всі помремо? Що відбувається насправді
      Сергій Фурса 48526
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук