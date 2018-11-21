Випуск новин за 14:00: Пожежа у Львові. Обстріли на Луганщині
У випуску новин за 21 листопада станом на 14:00 – у центрі Львова горіла обласна лікарня, полум'я спалахнуло на горищі головного корпусу. Близько 200 людей евакуювали, рятувальникам вдалося загасити вогонь. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що на Луганщині внаслідок обстрілу поранено двох місцевих жителів.
Також у випуску:
Рада не скасувала закони про "євробляхи".
Керівником Інтерполу став представник Південної Кореї Кім Чен Янг.
Бойовики шість разів атакували ЗСУ.
Джерело: 24 канал
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