Випуск новин за 14:00: Пожежа у школі Києва. Сучасний прикордонний підрозділ на Чернігівщині

У випуску новин за 19 грудня станом на 14:00 – у Києві горіла школа, 303 ліцей, що на вулиці Драгоманова у Дарницькому районі. Внаслідок загоряння дітей екстрено евакуювали. На Чернігівщині усього за півкілометра від Брянської області дислокувався ще один прикордонний загін. Він контролюватиме 30 кілометрів державного кордону.

Також у випуску: Під Києвом поліцейські врятували викраденого чоловіка. У Сімферополі адвокати оскаржують арешт українських моряків, апеляції розглядає так званий Верховний суд окупованого Криму. У Шевченківському райсуді Києва розглянуть позов Романа Насірова проти лікаря-кардіолога.