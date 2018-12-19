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      Випуск новин за 14:00: Пожежа у школі Києва. Сучасний прикордонний підрозділ на Чернігівщині

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 грудня станом на 14:00 – у Києві горіла школа, 303 ліцей, що на вулиці Драгоманова у Дарницькому районі. Внаслідок загоряння дітей екстрено евакуювали. На Чернігівщині усього за півкілометра від Брянської області дислокувався ще один прикордонний загін. Він контролюватиме 30 кілометрів державного кордону.

      Також у випуску:

      Під Києвом поліцейські врятували викраденого чоловіка.

      У Сімферополі адвокати оскаржують арешт українських моряків, апеляції розглядає так званий Верховний суд окупованого Криму.

      У Шевченківському райсуді Києва розглянуть позов Романа Насірова проти лікаря-кардіолога.

      Теги: Випуск новин Новини Києва Держприкордонслужба Новини Чернігова Пожежа Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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