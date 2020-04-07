Випуск новин за 14:00: Правки до "антиколомойського" закону. Перша смерть від коронавірусу у ЗСУ

У випуску новин за 7 квітня станом на 14:00 – у Верховній Раді намагаються заблокувати так званий "антиколомойський" закон. До нього подали вже понад 16 тисяч поправок. Антон Поляков вніс 6 тисяч поправок, ще майже 2 тисячі – Віктор Бондар. У Збройних силах України 4 підтверджені випадки захворювання, один з яких летальний.

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