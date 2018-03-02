Випуск новин за 14:00: Прес-конференція Януковича у Москві. Україна долає наслідки негоди
Випуск новин 14:50, 2 березня 370 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 березня станом на 14:00 – екс-Президент України заявив, що майданівців розстріляли грузинські снайпери і заперечив, що у листі до Путіна просив ввести війська. Через снігопади 33 населених пункти залишилися без світла у 5 областях: за минулу добу рятувальники витягли зі снігового намету більше 1000 машин.
Також у випуску:
Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв просить зменшити використання газу у вихідні.
На Харківщині сьогодні обміняли полонених.
Коментарі депутатів про виступ Януковича у Москві.
Доба на сході минула без втрат.
Джерело: 24 Канал
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