Випуск новин за 14:00: Прес-конференція Януковича у Москві. Україна долає наслідки негоди

У випуску новин за 2 березня станом на 14:00 – екс-Президент України заявив, що майданівців розстріляли грузинські снайпери і заперечив, що у листі до Путіна просив ввести війська. Через снігопади 33 населених пункти залишилися без світла у 5 областях: за минулу добу рятувальники витягли зі снігового намету більше 1000 машин.

Також у випуску: Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв просить зменшити використання газу у вихідні. На Харківщині сьогодні обміняли полонених. Коментарі депутатів про виступ Януковича у Москві. Доба на сході минула без втрат.