Випуск новин за 14:00: Прийняття резолюції по Азову у ПАРЄ. Український сніданок у Давосі

У випуску новин за 24 січня станом на 14:00 – Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії. У швейцарському Давосі стартував український сніданок – традиційний щорічний захід, який організовує бізнесмен Віктор Пінчук.

Також у випуску: Сьогодні повинні оголосити екс-президентові України Віктору Януковичу, якого підозрюють у державній зраді. Роковини теракту в Маріуполі: чотири роки тому проросійські бойовики з Градів обстріляли житловий масив "Східний". У Венесуелі лідер опозиції Хуан Гуайдо – очільник Національної асамблеї – оголосив себе президентом.