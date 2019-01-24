Випуск новин за 14:00: Прийняття резолюції по Азову у ПАРЄ. Український сніданок у Давосі
У випуску новин за 24 січня станом на 14:00 – Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії. У швейцарському Давосі стартував український сніданок – традиційний щорічний захід, який організовує бізнесмен Віктор Пінчук.
Також у випуску:
Сьогодні повинні оголосити екс-президентові України Віктору Януковичу, якого підозрюють у державній зраді.
Роковини теракту в Маріуполі: чотири роки тому проросійські бойовики з Градів обстріляли житловий масив "Східний".
У Венесуелі лідер опозиції Хуан Гуайдо – очільник Національної асамблеї – оголосив себе президентом.
Джерело: 24 канал
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