Випуск новин за 14:00: Продовження "Турецького потоку". ДТП у Львові
У випуску новин за 1 лютого станом на 14:00 – Болгарія допомагатиме Росії будувати газопровід в обхід України. Таким чином "Газпром" продовжить "Турецький потік". "Булгартрансгаз" прокладатиме труби від кордону Туреччини до Сербії. У Львові п'яний водій так утікав від патрульних, що дорогою розбив 2 авто. Вміст алкоголю у його крові був перевищений у 17 разів.
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Джерело: 24 канал
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