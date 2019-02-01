Випуск новин за 14:00: Продовження "Турецького потоку". ДТП у Львові

У випуску новин за 1 лютого станом на 14:00 – Болгарія допомагатиме Росії будувати газопровід в обхід України. Таким чином "Газпром" продовжить "Турецький потік". "Булгартрансгаз" прокладатиме труби від кордону Туреччини до Сербії. У Львові п'яний водій так утікав від патрульних, що дорогою розбив 2 авто. Вміст алкоголю у його крові був перевищений у 17 разів.

Також у випуску: 7 авто зіштовхнулись на бульварі Дружби народів у Києві, обійшлося без травмованих. Польща експортувала до ЄС зіпсоване м'ясо. ЄС вирішив створити контактну групу щодо Венесуели.