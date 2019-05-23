Випуск новин за 14:00: Протест родичів загиблих на Донбасі. ЗНО з української мови та літератури

У випуску новин за 23 травня станом на 14:00 – до гаранта прийшли родичі загиблих воїнів на Донбасі та волонтери. Вимагають від новообраного пояснень щодо можливого референдуму, на якому нібито планують підняти питання мирних переговорів з Росією. Сьогодні абітурієнти складають ЗНО з української мови та літератури. Для участі в тестуванні зареєструвалось понад 300 тисяч абітурієнтів.

Також у випуску: Указ про розпуск Ради офіційно оприлюднили в "Урядовому кур'єрі". Один військовий поранений на передовій. Про долю вісьмох українських військовополонених нічого не відомо.

Джерело: 24 канал