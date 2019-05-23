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      Випуск новин за 14:00: Протест родичів загиблих на Донбасі. ЗНО з української мови та літератури

      Випуск новин 59 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 травня станом на 14:00 – до гаранта прийшли родичі загиблих воїнів на Донбасі та волонтери. Вимагають від новообраного пояснень щодо можливого референдуму, на якому нібито планують підняти питання мирних переговорів з Росією. Сьогодні абітурієнти складають ЗНО з української мови та літератури. Для участі в тестуванні зареєструвалось понад 300 тисяч абітурієнтів.

      Також у випуску:

      Указ про розпуск Ради офіційно оприлюднили в "Урядовому кур'єрі".

      Один військовий поранений на передовій.

      Про долю вісьмох українських військовополонених нічого не відомо.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин ЗНО
      Джерело: 24 канал
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