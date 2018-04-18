Випуск новин за 14:00: Протести у Єревані. Донецьк залишиться без води
У випуску новин за 18 квітня станом на 14:00 – протести у Єревані набирають обертів. Протестувальники заблокували резиденцію новообраного прем'єр-міністра Сержа Саргсяна. Донецька фільтрувальна станція зупинить роботу, щоб вивезти персонал.
Також у випуску:
Кількість жертв смертельної ДТП у Кривому Розі збільшилась до дев'яти. У місті 18 квітня оголосили Днем жалоби.
У Раді збирають спеціальне засідання через розслідування журналістів про оборудки у сфері оборони.
Проросійські бойовики 45 разів обстріляли позиції ЗСУ. Один український захисник загинув, троє дістали поранення.
Українська армія посіла 29-те місце у рейтингу найпотужніших армій світу за версією міжнародної компанії Global Firepower.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі