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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 14:00: Рада ухвалила закон про оновлення ДБР. Про Україну на саміті НАТО

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 грудня станом на 14:00 – сьогодні парламент ухвалив закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань. Документ передбачає звільнення Романа Труби з посади очільника ДБР. Незважаючи на те, що Україна не бере участі в саміті, генсек Єнс Столтенберг повідомив, що під час засідання члени порушать питання щодо ситуації в державі.

      Також у випуску:

      Імовірним вбивцям трирічного сина нардепа В'ячеслава Соболєва вручили підозру у замовному вбивстві.

      Телеграм-канал "Трубу прорвало" оприлюднив нову порцію компромату на голову Держбюро розслідувань Романа Трубу.

      НАБУ затримало ексначальника головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербини. 

      Сильні снігопади накрили кілька областей в Україні. 

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      Теги: Випуск новин Верховна Рада Державне бюро розслідувань Роман Труба Генсек НАТО НАТО
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