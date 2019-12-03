Випуск новин за 14:00: Рада ухвалила закон про оновлення ДБР. Про Україну на саміті НАТО

У випуску новин за 3 грудня станом на 14:00 – сьогодні парламент ухвалив закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань. Документ передбачає звільнення Романа Труби з посади очільника ДБР. Незважаючи на те, що Україна не бере участі в саміті, генсек Єнс Столтенберг повідомив, що під час засідання члени порушать питання щодо ситуації в державі.

Також у випуску: Імовірним вбивцям трирічного сина нардепа В'ячеслава Соболєва вручили підозру у замовному вбивстві. Телеграм-канал "Трубу прорвало" оприлюднив нову порцію компромату на голову Держбюро розслідувань Романа Трубу. НАБУ затримало ексначальника головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербини. Сильні снігопади накрили кілька областей в Україні.