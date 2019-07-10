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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 14:00: Радянська атомна бомба у Норвезькому морі. Ситуація на війні

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 липня станом на 14:00 – радіація у понад 100 тисяч разів вища за норму. Виявили її вчені у районі затоплення радянського атомного підводного човна "Комсомолець" у Норвезькому морі. Вода у тисячу разів брудніша за звичайну морську. Але науковці заспокоюють, що рибальству це не загрожує. За минулу добу дев'ятеро наших захисників отримали поранення через обстріли окупантів.

      Також у випуску:

      На лондонському аукціоні продали перше видання збірки Миколи Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки" за 175 тисяч фунтів або понад 5,5 мільйона гривень.

      Родичі незаконно ув'язнених кримських татар і активісти вийшли на акцію у Москві. Вони протестують проти переслідування кримських татар на окупованому півострові.

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      Теги: Екологія Випуск новин Війна Війна на Донбасі Норвегія
      Джерело: 24 канал
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