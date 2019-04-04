Випуск новин за 14:00: Реакція соцмереж на дебати. Вибух авто у Києві
У випуску новин за 4 березня станом на 14:00 – у соцмережі жартують із ймовірних дебатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського на стадіоні НСК "Олімпійський". У Києві підірвали авто українського офіцера, який воює на Донбасі.
Також у випуску:
Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців.
Присутність кораблів НАТО у Чорному морі є гарантом захисту і підтримки України.
Президент України Петро Порошенко відповів згодою на ультиматум кандидата у президенти Володимира Зеленського про дебати на стадіоні НСК "Олімпійський".
Джерело: 24 канал
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