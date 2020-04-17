Випуск новин за 14:00: Рекордне падіння економіки Китаю. Сходження благодатного вогню

У випуску новин за 17 квітня станом на 14:00 – через спалах коронавірусу ВВП Китаю впав майже на 7% у порівнянні з першим кварталом 2019 року. Таке падіння називають найбільшим за всю історію спостережень. Сходження благодатного вогню в Єрусалимі через пандемію COVID-19 відбудеться без паломників. Про це повідомило ізраїльське посольство в Україні.

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Киянам радять не виходити на вулицю та не відчиняти вікна, адже місто охопив щільний смог. У КМДА пояснили, що все – через пожежі у Житомирській області та бурю, яка напередодні вирувала у Києві.

У Болгарії через коронавірус зачиняють столицю – місто Софія. Проїзд дозволять лише за потреби вантажних перевезень, а також тим, хто їхатиме до столиці на роботу або до лікарні.

У Києві через COVID-19 закрили Іонинський монастир, який підпорядковується Московському патріархату. Там виявили спалах коронавірусу, однак точної кількості інфікованих поки не повідомляють.

В Україні рекордно зростає кількість хворих на коронавірус. За минулу добу медики зафіксували 501 новий випадок зараження. Відтак, станом на 17 квітня в Україні захворіли 4 662 людини.