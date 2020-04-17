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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Випуск новин за 14:00: Рекордне падіння економіки Китаю. Сходження благодатного вогню

      Випуск новин -

      У випуску новин за 17 квітня станом на 14:00 – через спалах коронавірусу ВВП Китаю впав майже на 7% у порівнянні з першим кварталом 2019 року. Таке падіння називають найбільшим за всю історію спостережень. Сходження благодатного вогню в Єрусалимі через пандемію COVID-19 відбудеться без паломників. Про це повідомило ізраїльське посольство в Україні.

      Також у випуску: 

      Киянам радять не виходити на вулицю та не відчиняти вікна, адже місто охопив щільний смог. У КМДА пояснили, що все – через пожежі у Житомирській області та бурю, яка напередодні вирувала у Києві. 

      У Болгарії через коронавірус зачиняють столицю – місто Софія. Проїзд дозволять лише за потреби вантажних перевезень, а також тим, хто їхатиме до столиці на роботу або до лікарні. 

      У Києві через COVID-19 закрили Іонинський монастир, який підпорядковується Московському патріархату. Там виявили спалах коронавірусу, однак точної кількості інфікованих поки не повідомляють. 

      В Україні рекордно зростає кількість хворих на коронавірус. За минулу добу медики зафіксували 501 новий випадок зараження. Відтак, станом на 17 квітня в Україні захворіли 4 662 людини. 

      Теги: Китай Новини Ізраїля Випуск новин
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